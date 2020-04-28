Железнодорожный переезд в Култуке Слюдянского района будет закрыт на ремонт 29 апреля

Слюдянский район, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На железнодорожном переезде 5302 км ВСЖД, расположенном в поселке Култук Иркутской области, на пересечении с автомобильной дорогой А-333 Култук – Монды 29 апреля будет проводиться ремонт железнодорожного пути. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Движение транспорта через переезд 29 апреля закроют с 08:00 до 20:00. Автомобили высотой менее 3,4 метра смогут проехать под ж/д мостом.

Также на ремонт 29 и 30 апреля закроют железнодорожный переезд в поселке Селенгинск в Бурятии. В ночь с 28 на 29 апреля ремонт пройдет на 5559 километре ВСЖД. Движение транспорта ограничат 29 апреля с 00:00 до 12:00, а также с 15:00 и до 03:00 30 апреля.

Проезд транспорта организован через переезды 5549 км (село Нюки) и 5563 км (село Брянск).

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.