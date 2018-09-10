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10.09.2018

Житель Иркутского района катал по Байкалу на судне «Хужиренок» пассажиров без спасжилетов

Иркутский район, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Иркутского района катал за деньги пассажиров на маломерном судне «Хужиренок» без спасжилетов. Факт оказания услуги проверяют специалисты Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент случился 24 июля 2018 года. Известно, что 29-летний житель поселка Большая Речка Иркутского района перевозил по Байкалу двух человек.

По предварительным данным,  оказанные судоводителем услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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