Зиминскую мэрию суд обязал разметить автодороги

Зима, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Зиминский городской суд обязал администрацию города нанести дорожную разметку по улицам Куйбышева, Московский тракт, Карла Маркса, Клименко, Подаюрова.

На этих участках дорог, как оказалось, нет обозначения края проезжей части и разделения транспортных потоков. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье населения, сообщает пресс-служба суда.

Соответствующий иск подал Зиминский межрайонный прокурор. Администрация Зимы должна будет разметить дороги в течение месяца после вступления в силу судебного решения.