ЗС поручит правительству Приангарья реализовать указ президента РФ о строительстве аэропорта

Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Законодательному собранию Иркутской области рекомендуют поручить правительству региона принять меры к реализации указа президента РФ Владимира Путина о строительстве нового аэропорта.

К такому решению пришла специальная комиссия по проведению депутатской проверки по вопросу неисполнения правительством Иркутской области указа президента Российской Федерации от 31 декабря 2014 года № 833 «О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской области».

Напомним, решение о проведении депутатской проверки было принято на майской сессии Законодательного собрания. Также ситуацию как со строительством нового аэропорта, так и с существующим изучила контрольно-счетная палата Иркутской области. Свои выводы она озвучила неделей ранее на заседании комиссии по контрольной деятельности ЗС. Выжимку на основании их расследования, а также полученных из различных инстанций ответов на запросы ЗС озвучил председатель спецкомиссии, депутат Законодательного собрания Николай Труфанов. На заседании присутствовали члены комиссии, а также председатель областного парламента Сергей Сокол.

Согласно подписанному при передаче иркутского аэропорта из федеральной собственности в областную соглашению, региональные власти обязались к 2020 году увеличить пассажиропоток до 3 млн человек в год. Однако в 2017 году поток составил 1,7 млн человек, а в 2018 году – 2,2 млн.

Еще одним обязательством было обеспечить финансирование реконструкции и строительства действующего аэропорта, включая технологическое перевооружение за счет внебюджетных источников в объеме 1,1 млрд рублей. Министра транспорта региона Артур Сулейменов заявил, что эти обязательства даже перевыполнены – за счет собственных доходов аэропорта на это направлено 1,3 млрд рублей. Однако аудиторы отметили, что из этой суммы 750 млн рублей до сих пор неиспользованными висят на счетах.

Кроме того, отмечалось, что до сих пор не начато строительство обещанного нового терминала, в процессе работы в этом направлении ФАС выявила признаки антиконкурентного сговора. Под новый аэропорт до сих пор даже не выделен земельный участок, инвесторы не найдены, а из-за невыполнения обязательств по строительству регион был еще и вычеркнут из федеральной целевой программы, лишившись в результате предполагавшихся 23 млрд софинансирования. Были также озвучены и другие многочисленные претензии к работе правительства Иркутской области в направлении развития воздушно-транспортной доступности региона.

На итоговом заседании спецкомиссии ее члены попытались подытожить все собранные за три месяца факты в единую резолюцию, чтобы предоставить результаты на рассмотрение сессии Законодательного собрания. Правда, часть депутатов отметила, что нужно бы еще время, чтобы уточнить некоторые моменты, но юристы пояснили, что закон строго ограничивает срок депутатской проверки, по истечении которого комиссия должна обнародовать свое решение.

С заключением комиссии яро не соглашались активисты фракции КПРФ – ее руководитель Андрей Левченко и депутат Андрей Андреев. Глава фракции настаивал, что часть указанных сведений некорректна, часть – к делу не относится и потому не стоит упоминания. Правда, когда коллеги поинтересовались у него, настаивает ли он, что новый аэропорт, вопреки указанному в документах, все же построен, настаивать на этом факте не стал. Зато решительно утверждал, что федерального финансирования область лишилась исключительно по причине досрочного прекращения действия ФЦП – то есть в таком же положении оказались и все остальные аэропорты страны. Но другие депутаты напомнили, что Братский и Бодайбинский аэропорты в этой программе остались, исключено только финансирование именно иркутского.

Активное противостояние Андрея Левченко выводам, сделанным комиссией, прокомментировала председатель бюджетного комитета ЗС Наталья Дикусарова.

– Родственные связи мешают вам исполнять полномочия депутата Законодательного собрания, – заявила она.

В результате двухчасовых дебатов комиссия все же сформировала резолюцию.

Помимо поручения правительству исполнить свои обязательства в соответствии с указом президента, также комиссия рекомендовала предписать исполнительной власти привлечь для этих целей инвестиции в рамках государственно-частного партнерства, внести планы по строительству в областную госпрограмму, предусмотреть реконструкцию инфраструктуры существующего аэропорта и многое другое.

Результаты работы спецкомиссии будут представлены на заседании сессии Законодательного собрания.