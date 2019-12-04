ЗС Приангарья в феврале заслушает отчет правительства региона по ситуации с иркутским аэропортом

Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области намерено в феврале 2020 года заслушать отчет правительства региона по ситуации с иркутским аэропортом. Решение принято 4 декабря на сессии областного парламента.

Депутаты рассмотрели заключение по результатам проведенной проверки по вопросу неисполнения правительством Иркутской области указа президента Российской Федерации от 31 декабря 2014 года «О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской области».

Напомним, речь идет о том, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко брал на себя обязательства по реконструкции существующего транспортного узла и строительству нового. Однако до сих пор ни одно из обязательств не выполнено. Более того, регион лишился ранее заложенного на эти цели федерального софинансирования. Кроме того, неоднократно ситуация вокруг иркутского аэропорта вызывала нарекания ФАС.

По результатам проведенной депутатской проверки глава рабочей группы Николай Труфанов озвучил выработанные предложения. Согласно им, в частности, речь идет о том, чтобы рекомендовать правительству региона в госпрограмме «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» предусмотреть мероприятия по реконструкции и строительству объектов действующего аэропорта, в том числе аэродромной инфраструктуры.

Также предлагается в установленном законодательством порядке объявить конкурс на привлечение инвестора для строительства нового аэропортового комплекса на условиях государственно-частного партнерства; проинформировать ЗС на очередной сессии в феврале 2020 года о ходе исполнения рекомендаций правительству Иркутской области по устранению и предотвращению причин и обстоятельств, послуживших основанием для проведения депутатской проверки.

Принятие постановления ЗС с такими рекомендациями поддержали 25 депутатов из голосовавших 43, против выступили четверо, воздержались 14.