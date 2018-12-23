Аэропорт Иркутска возместит «Аэрофлоту» убытки за столкновение самолёта с ястребом

Иркутск, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - «Международный аэропорт Иркутск» выплатит «Аэрофлоту» 266,4 тысяч рублей убытков из-за столкновения ястреба с самолётом в 2015 году. Аэропорт пытался оспорить решение, но Четвёртый апелляционный арбитражный суд оставил его без изменений, сообщается в материалах суда.

Как следует из документов, самолёт летел из Иркутска в Москву. При взлёте лайнера в воздухозаборник правого двигателя врезалась птица. Останки ястреба обнаружили уже в Москве. В результате столкновения образовались пробоины в акустических панелях воздухозаборника.

«Аэрофлот» направил иркутскому аэропорту претензию с требованием оплатить расходы на ремонт, но предприятие это делать отказалось. После этого авиакомпания обратилась в Арбитражный суд. Ответчик заявил, что истцом не представлено неопровержимых доказательств в части места инцидента. При осмотре взлётно-посадочной полосы в Иркутске останков птицы обнаружено не было, а вероятность столкновения с птицами в аэропорту «Шереметьево» гораздо выше, чем в Иркутске.

Суд, однако, встал на сторону истца. В документах суда отмечается, что иркутский аэропорт не исполнил обязательства по орнитологическому обеспечению полёта. Так, аэропорт должен был оснастить поле биоакустическими установками, ружьями, ракетницами, газовыми пушками и другими приспособлениями для отпугивания птиц.