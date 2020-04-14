Автобусы до садоводств из Иркутска планируют запустить с 20 апреля

Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Расписание движения садоводческих автобусных маршрутов в Иркутске будет установлено после 20 апреля. Такое решение принято в связи с действующим на территории Иркутской области режимом самоизоляции.

Ранее планировалось, что садоводческие автобусные маршруты в областном центре начнут работать с 15 апреля. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, проездные билеты будут распространяться после принятия решения о запуске этих автобусов.