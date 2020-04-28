Автобусы на иркутские кладбища могут организовать перед Троицей

Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Автобусы на кладбища для иркутян местные власти могут организовать перед Троицей.

Об этом на депутатском штабе при Законодательном собрании Иркутской области сообщил заместитель мэра города Виталий Барышников. Он напомнил, что обычно муниципальный транспорт на кладбища организуют накануне родительского дня, но в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки от этой традиции отказались. Однако это не значит, что горожанам в принципе не организуют возможности для посещения кладбищ, однако это будет позже – возможно, накануне праздника Троицы, если к тому времени обстановка стабилизируется.

Виталий Барышников также отметил, что сейчас запрещены традиционные продажи искусственных цветов и других поминальных атрибутов возле кладбищ. Он также напомнил, что власти города своими силами организовали уборку муниципальных кладбищ.