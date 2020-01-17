Автопарк ГИБДД Приангарья пополнили 156 новых машин

Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол принял участие в церемонии вручения ключей от патрульных автомашин для Госавтоинспекции региона.

Как сообщает пресс-служба ЗС, переоснащение автопарка дорожной полиции стало самым масштабным за последние 10 лет, всего было закуплено 156 автомобилей. Обновление коснется всех территориальных подразделений органов внутренних дел. Вручение автомобилей состоялось 17 января в рамках расширенного заседания коллегии ГУ МВД по Иркутской области.

Выступая на заседании коллегии, спикер отметил, что между областным парламентом и полицией сложились конструктивные взаимоотношения по разным направлениям. А также добавил, что сотрудники управления являются активными участники законотворческих процессов, заседаний постоянных комитетов и комиссий областного парламента, их предложения находят свое закрепление в принимаемых депутатами правовых актах.

– Для Иркутской области 2019 год был очень непростым. Нас всех испытало на прочность самое масштабное за всю историю Приангарья наводнение. Кроме того, состоялось множество общественно-политических, спортивных и культурных мероприятий. И везде благодаря вашей добросовестной работе обеспечивался надлежащий порядок, – подчеркнул Сергей Сокол, обращаясь к участникам коллегии.

По словам начальника ГУ МВД по Иркутской области Андрея Калищука, Приангарье входит в пятерку регионов по уровню активности участия полицейских в мероприятиях по охране порядка, а также в урегулировании сезонных ситуаций, связанных с пожарами и паводками. Также в ходе коллегии было отмечено, что регион занимает 14 место по России по уровню преступности. За прошлый год было раскрыто свыше 23 тысяч преступлений, более 4 тысяч из которых были признаны тяжкими и особенно тяжкими. В целом отмечается снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и в алкогольном опьянении.

В свою очередь Сергей Сокол заметил, что добиться более значительных результатов можно путем постоянного взаимодействия органов государственной власти, силовых структур, местного самоуправления и общественности. Спикер также вручил благодарности председателя Законодательного собрания отличившимся сотрудникам полиции Приангарья за активную работу в обеспечении правопорядка и безопасности жителей Иркутской области. Он пожелал сотрудникам полиции успехов в работе и выразил уверенность в том, что их оперативно-служебная деятельность будет и впредь способствовать укреплению стабильности и безопасности в регионе.