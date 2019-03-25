«Бархатный» путь ВСЖД увеличится более чем на 190 километров

Иркутская область, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Протяженность бесстыкового «бархатного» пути на Восточно-Сибирской железной дороге увеличится к концу 2019 года на 191,1 км.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, с вводом модернизированных участков в постоянную эксплуатацию общая протяженность бесстыкового пути ВСЖД достигнет 4139,8 км, что составляет 65,4% от протяженности главного хода магистрали.

Основные работы по укладке бесстыкового пути будут развернуты на участках БАМа. Здесь планируется уложить около 150 км рельсов на железобетонном основании.

Эта конструкция железнодорожного пути является наиболее прогрессивной и стабильной. Основным элементом такого пути являются длинномерные рельсы, которые соединяются на стыках с помощью особого метода сварки. Благодаря этому пассажиры не слышат стука колес в пути следования, поезда следуют с повышенной скоростью, при этом снижаются расходы на содержание подвижного состава и обслуживание пути. По своим технологическим и эксплуатационным качествам, а также высокой степени термоустойчивости бесстыковый путь максимально подходит для укладки в резко-континентальном климате Восточной Сибири.