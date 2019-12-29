Более 200 снегоуборочных машин будут дежурить на федеральных трассах в Приангарье в новогодние каникулы

Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на новогодних праздниках расчищать федеральные трассы от снега и обрабатывать дорожное полотно противогололедными материалами будут около 100 комбинированных дорожных машин, 60 грейдеров и погрузчиков и другая спецтехника.

Как сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье», все дорожные машины оборудованы системой ГЛОНАСС. Дежурно-диспетчерская служба управления отслеживает маршрут движения техники, может скорректировать его в соответствии с поставленными задачами.

Система мониторинга при помощи автоматизированного контроля метеообеспечения (53 метеостанции и 113 видеокамер, расположенных на федеральных дорогах) позволяет оперативно реагировать на непредвиденные погодные ситуации. Изображение с видеопостов доступно каждому пользователю в разделе «Дороги. Онлайн» на сайте управления по ссылке .

Кроме того, в круглосуточном дежурстве задействуют около 15 патрульных автомобилей. Они регулярно объезжают территорию, контролируют дорожные условия. При температуре воздуха ниже минус 30 градусов патрули каждые три часа совершают объезд федеральных трасс Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй», чтобы в случае необходимости оказать помощь водителям.

Также в Иркутской области на случай сильных морозов в готовность приведены пункты обогрева. Всего их на территории региона вблизи федеральных дорог около 170. Это стационарные пункты: кафе, АЗС, гостиницы, СТО и придорожные комплексы. С их расположением на пути следования можно ознакомиться во вкладке « Карта объектов дорожного сервиса » раздела «Ситуация на дорогах» сайта ФКУ Упрдор «Прибайкалье».