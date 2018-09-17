C 22 сентября остановку Дом Кузнеца в Иркутске перенесут

Иркутск, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске c 22 сентября остановку «Центральный рынок» (Дом Кузнеца) перенесут.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, это связано с проведением работ по реконструкции здания, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 36 «А».

Для регулярных автобусных маршрутов № 64, 66, 67 в сторону ул. Карла Либкнехта остановка «Центральный рынок» с ул. Дзержинского, 36 будет перенесена на ул. Дзержинского, 26 (возле ТЦ «Пассаж»). Остановка «Центральный рынок» в сторону ул. Карла Либкнехта для регулярных автобусных маршрутов № 81, 87, 92 будет исключена.

Напомним, с 20 сентября с улицы Ленина также перенесут остановку общественного транспорта «Сквер имени Кирова» (возле здания бывшего института иностранных языков). Как рассказал заместитель председателя комитета городского обустройства Андрей Пономарев, муниципальный и коммерческий транспорт по направлению в центр города будет высаживать пассажиров на остановке сквер имени Кирова со стороны улицы Чкалова. Для этого там увеличат заездной карман.