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Транспорт
22.11.2019

«Дальневосточный экспресс» из Иркутска до Владивостока планируется запустить в 2020 году

Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и немецкая компания «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» планируют запустить в 2020 году «Дальневосточный экспресс» из Иркутска до Владивостока и обратно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– «Дальневосточный экспресс» – это продукт, рассчитанный на японских туристов. Мы уже провели переговоры с японскими партнерами и находимся на стадии подписания договора с крупными туристическими компаниями в Японии. В настоящий момент прорабатывается совместно с АО «Федеральная пассажирская компания» ОАО РЖД график следования поезда и программы с учетом пожелания японских гостей, – сказал  исполнительный директор «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» Нурлан Мукаш.

Маршрут «Дальневосточного экспресса» будет проходить от Иркутска через Улан-Удэ, Хабаровск во Владивосток и обратно. Численность первой группы туристов составит 50-60 человек.

По оценке Нурлана Мукаша, «Дальневосточный экспресс» может стать не менее популярным, чем уже хорошо зарекомендовавший себя спецпоезд «Царское золото» по Транссибирской магистрали.

Напомним, ранее сообщалось, что компания «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» разрабатывает круизы по озеру Байкал.

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