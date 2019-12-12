Депутат Госдумы Михаил Щапов: малым аэропортам угрожает банкротство в связи с монополией на услуги охраны

Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который дает возможность малым аэропортам выбирать организации для охраны своей территории. Депутат ГД от Иркутской области Михаил Щапов – один из соавторов этого документа.

Сейчас, по закону, охранять границы малых аэропортов могут только специальные подразделения ведомственной охраны Минтранса РФ. Однако стоимость их услуг крайне высока – до 500-700 тысяч рублей в месяц, что сопоставимо с ежемесячным фондом оплаты труда всех сотрудников небольшого аэропорта, сообщает пресс-служба депутата.

При этом речь идет только об охране границ территории аэропорта. Охрана порядка в зданиях аэропорта, например, в функции ведомственной охраны Минтранса не входит. Это условие ухудшает финансовую ситуацию малых аэропортов, загоняет их в долги, создает риски банкротства организаций, сказывается на стоимости обслуживания самолетов, а значит, и на ценах на билеты.

– Этот законопроект крайне важен для развития аэропортовой сети в удаленных районах нашей страны в целом и в Иркутской области в частности. Ко мне неоднократно обращались представители малых сибирских аэропортов с просьбой решить данную проблему. Причина ее в отсутствии конкуренции: на рынке один монополист, а возможности привлекать к охране альтернативные организации нет. Законопроектом мы предлагаем расширить список организаций, которые могут привлекаться к охране периметра малых аэропортов. Это создаст конкуренцию, а значит, поможет снизить цены. При этом существующий закон «О транспортной безопасности» обязывает подобные организации проходить аккредитацию, а значит качество охранных услуг не пострадает, – пояснил Михаил Щапов.