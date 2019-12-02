Десятибалльные пробки образовались на дорогах Иркутска в первый зимний понедельник

Иркутск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске из-за снегопада, начавшегося 1 декабря, к утру 2 декабря образовались максимальные – десятибалльные – пробки на дорогах, сообщали пользователи соцсетей.

Например, в паблике « ДТП 38RUS Иркутск » его участники сегодня активно делятся друг с другом видеозаписями множества традиционных для снегопада происшествий – от многокилометровых пробок до автомобильных аварий.

Между тем, сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в городе на уборке улиц круглосуточно задействовано свыше 110 единиц техники. В первую очередь убирают магистральные дороги, после спада основного транспортного потока выполнят вывозку снега и обработку дорог от наледи.

– В воскресенье на улицах города работали 110 единиц техники. Также накануне вечером началась обработка противогололедными материалами. Очистка дорог выполнялась с 00.00 до 7.00, однако непрекращающийся снегопад создает дополнительные сложности при уборке улиц. Менее чем за сутки в Иркутске выпало 15 мм осадков. После спада потока машин в 10.00 очистка продолжилась, – пояснил главный инженер МУП «Иркутскавтодор» Андрей Пономарев.

Для оперативной очистки улиц от свежевыпавшего снега усилят работу снегоуборочных бригад. Задействовано более 40 пескоразбрасывателей, 12 самосвалов, автогрейдеры, а также средства малой механизации для уборки тротуаров. Кроме того, жилищным и коммунальным службам управляющих компаний и частных организаций рекомендовано перейти на усиленный режим работы. Основной упор делается на посыпку очищенных тротуаров песко-соляной смесью, чтобы избежать появления наледи.

Также отметим, что техника Дорожной службы Иркутской области работает на дорогах региона с четырех часов утра. По данным регионального Минстроя, на расчистке трасс и посыпке противогололедными реагентами задействовано около 50 машин – автогрейдеры, самосвалы, экскаваторы и тракторы. Больше всего спецмашин работает в Иркутском районе. За сутки было израсходовано свыше 170 тонн инертных материалов. Пока что проезд по всем дорогам обеспечен, отмечают в пресс-службе губернатора. По погодным условиям количество техники в районах будет корректироваться.