Для дорожников в Иркутской области устроят «День качества»

Иркутская область, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Для подрядчиков, которые работают в Иркутской области по проекту безопасных и качественных автодорог, устроят «День качества» 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

– Специалисты министерства дорожного хозяйства совместно с ФКУ «Упрдор Прибайкалье», начиная с апреля, совершили объезд объектов дорожного ремонта приоритетного проекта. В итоге выявлено около 400 замечаний. Хоть все недостатки незначительные, но их много. Поэтому принято решение провести 13 июня «День качества», на который мы приглашаем не только подрядчиков, но и общественников, участвующих в приёмке работ, – сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.

Он напомнил, что с апреля 2019 года министерство строительства, дорожного хозяйства проверило более ста объектов дорожного ремонта в границах Иркутской агломерации, ремонт на которых проводился по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2017-2918 годах. В ходе проверки было обследовано 63 объекта, расположенных на территории Иркутска, 16 – в Шелехове, 18 объектов Ангарского городского округа и пять объектов, расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Иркутской области.

В Минстрое отмечают, что все выявленные замечания незначительные и устранимы в короткие сроки: продольные и поперечные трещины на верхнем слое асфальтобетонного покрытия, заделка вырубок, отсутствие дорожной разметки, наличие сколов на бортовых камнях. На большей части объектов замечания уже устранены, говорят в правительстве Иркутской области. Окончательные срок ликвидации замечаний – 30 июня 2019 года.