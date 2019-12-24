|Транспорт
|25.12.2019
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Для электрички Иркутск-Слюдянка назначили дополнительную остановку
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Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 26 декабря в пути следования пригородного поезда №6333 Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный назначается дополнительная остановка на остановочном пункте Известковая.
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в связи с этим отправление поезда со станции Слюдянка-1 назначено на 4:05 вместо 4:06. Прибытие на станцию Иркутск-Сортировочный остается без изменения – 7:24.
Время указано местное.
Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном