Для электрички Иркутск-Слюдянка назначили дополнительную остановку

Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 26 декабря в пути следования пригородного поезда №6333 Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный назначается дополнительная остановка на остановочном пункте Известковая.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в связи с этим отправление поезда со станции Слюдянка-1 назначено на 4:05 вместо 4:06. Прибытие на станцию Иркутск-Сортировочный остается без изменения – 7:24.

Время указано местное.

Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00.