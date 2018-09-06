|Транспорт
|07.09.2018
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Для Иркутян в день выборов 9 сентября организуют дополнительные автобусные маршруты
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Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 сентября, в день проведения выборов депутатов Законодательного собрания Приангарья третьего созыва, для удобства избирателей будут организованы дополнительные автобусные маршруты.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, речь идет о маршрутах:
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