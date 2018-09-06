Для Иркутян в день выборов 9 сентября организуют дополнительные автобусные маршруты

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 сентября, в день проведения выборов депутатов Законодательного собрания Приангарья третьего созыва, для удобства избирателей будут организованы дополнительные автобусные маршруты.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, речь идет о маршрутах:

Институт времени – Магазин «Лучик». Отправления от остановочного пункта «Институт времени» – в 09:00, 10:00, 14:00, 15:00, 18:00, 19:00;

Затон – Курорт «Ангара». Отправления от остановочного пункта «Фирма «Байкал» – в 09:00, 10:00, 14:00, 15:00, 18:00, 19:00.