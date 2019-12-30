До четырех утра будет ходить общественный транспорт Иркутска в новогоднюю ночь

Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В новогоднюю ночь работа общественного транспорта Иркутска продлена до 4 часов утра. Развозить горожан после праздничных мероприятий будут муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в частности, в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать автобусные маршруты №6, 8, 28Р, 30, 33, 37, 67. Также на линию выйдут трамваи №1, 4 и 5 и троллейбусы №3, 4, 5, 7 и 8.

Кроме того, до 2:00 будут работать коммерческие автобусы на маршрутах: №3, 12, 13, 20, 22, 23, 27, 28Р, 32, 65, 80.

Движение автобусных маршрутов №22, 27, 32, следующих до Центрального Рынка, в новогоднюю ночь будет осуществляться до сквера имени Кирова.

31 декабря общественный пассажирский транспорт на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Иркутска будет работать по будничному расписанию.

Как будет организована работа муниципального транспорта в период с 1 по 8 января 2020 года, можно посмотреть на сайте горадминстрации .