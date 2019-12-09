До конца 2019 года на ВСЖД появится еще четыре пешеходных перехода

Иркутская область, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На полигоне Восточно-Сибирской железной дороги завершаются работы по строительству четырех пешеходных переходов на станциях Посольская, Черемхово и Гончарово, а также на участке Утулик – Байкальск (5346 км), они будут сданы до конца 2019 года.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, строительство проводится в рамках инвестиционной программы «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД». Стоимость работ по всем объектам составила 49,3 миллиона рублей.

Кроме того, в 2019 на проектирование еще четырех переходов направлено 10,6 миллиона рублей. Их строительство начнется в 2020 году на станциях Гидростроитель, Тальцы, а также на участках Улан-Удэ – Дивизионная (5638 км) и Падунские Пороги – Гидросторитель (327 км).

При строительстве переходов используются долговечные и практичные материалы: противоскользящие резинокордовые и резинобетонные площадки, адаптированные, в том числе для передвижения маломобильных групп населения. Для безопасного передвижения граждан в темное время суток на переходах предусмотрено освещение.

Строительство новых переходов позволит повысить безопасность граждан вблизи железной дороги при соблюдении правил пересечения железнодорожных путей. Помимо инфраструктурных проектов продолжается постоянная профилактическая работа с населением: проводятся уроки безопасности в вузах, школах и детских садах, устраиваются тематические акции, в средствах массовой информации регулярно публикуются правила поведения на транспорте, раздаются памятки и листовки.