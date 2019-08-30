До конца сентября поезд из Иркутска в Улан-Батор будет курсировать с дополнительными вагонами

Иркутск, Монголия, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - До конца сентября поезд № 306/305 из Иркутска в Улан-Батор будет курсировать с дополнительными вагонами. Это связано с ростом пассажиропотока в Монголию. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

– Летом поезд в Улан-Батор состоит из 11 вагонов: девять купейных и два вагона класса люкс. С января по апрель поезд состоял из шести вагонов: пять купейных и один люкс, – отметили в пресс-службе компании.

Решение об увеличении составности принял Восточно-Сибирский филиал Федеральной пассажирской компании. Специалисты отмечают, что как минимум до конца сентября почти все проездные документы уже проданы.

В целом с начала 2019 года по настоящее время на поезд Иркутск – Улан-Батор оформлено около 17 тысяч проездных документов, из них порядка 11 тысяч билетов продано на поездки с мая по август. Увеличилось и количество перевозок организованных групп туристов, спортсменов, учащейся молодежи.

Согласно оперативным данным, перевозки пассажиров в поезде Иркутск – Улан-Батор с января по август выросли на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество пассажиров, выбравших категорию люкс, в текущем году выросло более чем на 11,3%. В купейных вагонах поездом перевезено свыше 1,7 тысяч пассажиров, что на 13,7% больше прошлогоднего показателя.

Поезд отправляется из Иркутска по понедельникам и пятницам, а из Улан-Батора – по вторникам и субботам. Продажа билетов на поезд Иркутск – Улан-Батор открыта за 90 суток до поездки.