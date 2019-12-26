Дополнительный поезд между Красноярском и Иркутском запустят в новогодние выходные

Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В связи с повышенным спросом пассажиров на железнодорожные перевозки между Красноярском и Иркутском в дни новогодних каникул будет назначен дополнительный поезд № 205/206 сообщением Красноярск – Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Со станции Красноярск поезд отправится 6 января 2020 года в 16:57, прибудет на станцию Иркутск-Пассажирский 7 января 2020 года в 12:26.

В обратном направлении со станции Иркутск-Пассажирский поезд отправится 7 января 2020 года в 21:20, на ст. Красноярск прибудет 8 января 2020 года в 15:20. Время указано местное.

Билеты на поезда можно приобрести в любой железнодорожной кассе, в терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО»РЖД" и через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам».