Дороги Иркутской области восстанавливают после зимы

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области региональные и муниципальные дороги восстанавливают после зимы. По информации пресс-службы губернатора, об этом сообщила исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

На автодорогах специалисты восстанавливают поперечный профиль и ровность проезжей части. Ремонт изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий и ямочный ремонт проведены на площади 17 тысяч квадратных метров. На 42 тысячах квадратных метров обновлена дорожная разметка, ее наносят пластичными и лакокрасочными материалами. Сейчас такие работы идут на автодорогах Ангарского городского округа, Иркутского, Усольского и Эхирит-Булагатского районов.

Также специалисты приводят в порядок барьерное ограждение, стойки дорожных знаков, устраняют разрушение покрытия проезжей части и обочин. Обязательными являются работы по очистке полосы отвода автомобильных дорог от бытового мусора, деревьев и кустарников, которые снижают видимость, скрывают знаки, усиливают вероятность пожаров.

На автодороге Иркутск – Листвянка (Байкальский тракт) специалисты восстановили два километра изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия, в ближайшее время обновят еще пять километров. На 52 километрах выполнена планировка обочин. Восстановлены водоотводные канавы общей протяженностью три километра, ликвидировано 60 несанкционированных съездов. Дорожники провели очистку полосы отвода и откосов, вывезли 104 тонны мусора.

На Байкальском тракте проведен ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, очищено 758 дорожных знаков и указателей, от пыли и грязи очищено 141 тысяча метров барьерного ограждения, покрашено 14 автопавильонов, установлено 55 метров бортовых камней.

– Благодаря теплой погоде мы начали работать раньше обычного – с 1 апреля. Байкальский тракт – это визитная карточка региона, особое внимание его ремонту уделяется со стороны Правительства Иркутской области. Мы стараемся максимально быстро привести эту дорогу в надлежащий вид, – сказал генеральный директор Дорожной службы Иркутской области Максим Черниговский.

Сейчас работы идут в дневное время. После завершения режима самоизоляции, когда значительно увеличится количество транспорта, их станут проводить ночью.