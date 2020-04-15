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Транспорт
16.04.2020

Дорожные работы в Иркутской области несмотря на коронавирус идут в соответствии с графиком

Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Подрядные организации, соблюдая противоэпидемические требования, под контролем ФКУ Упрдор «Прибайкалье» обеспечивают непрерывный цикл дорожных работ в соответствии с утверждённым графиком. В регионе активно продолжается строительство новых участков федеральных трасс Р-255 и Р-258, сообщает пресс-служба организации.

На самом крупном объекте, 43-километровом обходе Усолья-Сибирского и поселка Тельма, началось возведение первого надземного пешеходного перехода. Рядом с населёнными пунктами Большая Елань и Тюменск рабочие забивают сваи опор и лестничных сходов. На 90% территории нового участка трассы Р-255 расчищена просека, снят почвенно-растительный слой. На заболоченных участках произведена выторфовка – заменены слабые грунты. На сегодняшний день отсыпано более 4,5 километров земляного полотна. Уложены 12 металлических гофрированных труб. Это четверть от запланированного объёма. На объекте задействовано около 80 единиц техники.

На участке трассы «Сибирь» км 1524 – км 1537 также выполнена расчистка полосы отвода от леса, ведётся устройство земляного полотна и монтаж водопропускных труб. Начата подготовка к возведению путепровода через ВСЖД в районе села Тулюшка (Транссиб).

Спрямление горного серпантина на участке км 47 – км 56 федеральной трассы Р-258 «Байкал» выходит на финишную прямую. Сейчас в Шелеховском районе заканчиваются работы по устройству дорожного основания из щебня.

На участок 26-47 км, где на 2020-2024 годы запланировано строительство новой, более безопасной дороги в обход посёлков Моты и Чистые ключи, идёт процедура подведения итогов электронного аукциона.

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2020-04-03-08-06-45
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