Бодайбинский район, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Дорожные службы Приангарья привлечены к ответственности за плохое содержание дорог Бодайбинского района. Основанием для вмешательства прокуратуры стало обращение мэров Бодайбо и района, сообщает пресс-служба ведомства.

– Прокурорской проверкой установлено, что «Дирекция автодорог», которая является собственником региональных дорог, не обеспечивает их сохранность, весогабаритный контроль не организован и не проводится. Совместно с исполнителем госконтракта на содержание дорог (АО «Дорожная служба Иркутской области») допущены случаи отвлечения техники подрядчика на работы по капремонту искусственных сооружений, не предусмотренных контрактом, что в условиях дефицита исправной специализированной дорожной техники у филиала подрядчика в Бодайбо препятствовало принятию мер по приведению в надлежащее состояние дорожного полотна. Также это мешало устранению многочисленных ям, выбоин, размывов на участках дорог Таксимо – Бодайбо и Бодайбо – Кропоткин, – сообщает ведомство.

Также нарушениям способствовало и отсутствие должного контроля безопасности движения со стороны бодайбинского отдела МВД.

Прокуратура города внесла представления в адрес руководителей ОГКУ «Дирекция автодорог», АО «Дорожная служба Иркутской области», МО МВД России «Бодайбинский».

Рассмотрение мер реагирования, как и состояние автомобильных дорог на территории района, поставлено прокуратурой города на особый контроль.