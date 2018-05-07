«Дорожный пристав» собрал с должников под Иркутском около 5 миллионов рублей

Иркутская область, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На автотрассах Иркутского, Ангарского и Шелеховского районов в апреле 2018 года с автовладельцев-должников благодаря автоматизированному программному комплексу «Дорожный пристав» взыскали около 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Кроме того, с помощью этой аппаратуры было наложен 129 арестов на имущество должников на общую сумму 12,6 млн рублей, в том числе на 95 автомобилей. Предварительная оценка арестованных транспортных средств составила 12,5 млн рублей.

Фактическим исполнением окончено 747 исполнительных производств на общую сумму 4,4 млн рублей, взыскано 600 тыс. рублей исполнительского сбора. Должникам вручено 90 требований о явке на прием к судебному приставу-исполнителю.

СПРАВКА:

«Дорожный пристав» позволяет выявлять в потоке проходящего транспорта автовладельцев, у которых имеется задолженность по исполнительным документам.