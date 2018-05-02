|Транспорт
|03.05.2018
|
|
ДСИО получила максимальную за последние 10 лет прибыль
|
Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - «Дорожная служба Иркутской области» (ДСИО) за 2017 год получила чистую прибыль в 90 миллионов рублей. Это максимальная прибыль, полученная АО «ДСИО» за последние 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Согласно бухгалтерскому отчету, фактическая выручка составила 4,3 млрд руболей (без НДС), при этом выручка собственными силами составила 3,1 млрд рублей (без НДС), что на 7,6% больше аналогичного показателя за 2016 год. Тогда объём работ собственными силами был 2,87 млрд рублей, говорят в ДСИО.
Общая сумма уплаченных в 2017 году налогов и сборов в бюджеты всех уровней составила 756,9 млн рублей. По состоянию на 13 марта 2018 года задолженности по налогам и сборам у ДСИО не было, отмечают в компании. Среднесписочная численность сотрудников АО «ДСИО» за 2017 год составила 2,2 тысячи человек. Среднемесячная зарплата рабочего основного и вспомогательного производства составила 29,9 тысяч рублей, что на 11% больше аналогичного показателя за 2016 год, утверждают на предприятии.
Между тем, напомним, недавно ДСИО оказалось в центре скандала, связанного с мошенничеством. СУ СКР по Иркутской области возбудило по этому факту уголовное дело. Фигуранты дела – сотрудники Дорожной службы Иркутской области и представители организации-поставщика строительного оборудования. По версии следствия, в декабре 2016 года группа лиц, в состав которой входили должностные лица ДСИО, организовали закупку строительного оборудования у ООО на сумму более 40 миллионов рублей. Это в несколько раз превышает его реальную стоимость.
СПРАВКА:
ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram