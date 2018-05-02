ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Транспорт
03.05.2018

ДСИО получила максимальную за последние 10 лет прибыль

Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - «Дорожная служба Иркутской области» (ДСИО) за 2017 год получила чистую прибыль в 90 миллионов рублей. Это максимальная прибыль, полученная АО «ДСИО» за последние 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно бухгалтерскому отчету, фактическая выручка составила 4,3 млрд руболей (без НДС), при этом выручка собственными силами составила 3,1 млрд рублей (без НДС), что на 7,6% больше аналогичного показателя за 2016 год. Тогда объём работ собственными силами был 2,87 млрд рублей, говорят в ДСИО.

Общая сумма уплаченных в 2017 году налогов и сборов в бюджеты всех уровней составила 756,9 млн рублей. По состоянию на 13 марта 2018 года задолженности по налогам и сборам у ДСИО не было, отмечают в компании. Среднесписочная численность сотрудников АО «ДСИО» за 2017 год составила 2,2 тысячи человек. Среднемесячная зарплата рабочего основного и вспомогательного производства составила 29,9 тысяч рублей, что на 11% больше аналогичного показателя за 2016 год, утверждают на предприятии.

Между тем, напомним, недавно ДСИО оказалось в центре скандала, связанного с мошенничеством. СУ СКР по Иркутской области возбудило по этому факту уголовное дело. Фигуранты дела – сотрудники Дорожной службы Иркутской области и представители организации-поставщика строительного оборудования. По версии следствия, в декабре 2016 года группа лиц, в состав которой входили должностные лица ДСИО, организовали закупку строительного оборудования у ООО на сумму более 40 миллионов рублей. Это в несколько раз превышает его реальную стоимость.

СПРАВКА:

  • Дорожная служба Иркутской области обслуживает 12,3 тысячи км дорог в регионе. В 2017 году сотрудники ДСИО ремонтировали автодороги в Иркутском, Баяндаевском, Осинском, Аларском, Черемховском, Куйтунском, Качугском и Чунском районах. Всего сдали 69 км дорог, в том числе в муниципальных образованиях.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске