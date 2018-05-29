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30.05.2018

Еще 37 километров федеральных трасс Приангарья намерены оборудовать фонарями

Иркутская область, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В нынешнем дорожно-строительном сезоне Упрдор «Прибайкалье» планирует увеличить протяженность линий искусственного электроосвещения на федеральных трассах Иркутской области еще на 37 километров.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет об участках автомобильных дорог А-331 «Вилюй» и Р-255 «Сибирь», проходящих в границах Братска, селе Гуран, поселке Целинные земли и деревне Булюшкина Тулунского района, селе Мингатуй Куйтунского района, селе Кимильтей Зиминского района и селе Тэмь Братского района.

Для освещения этих участков смонтируют металлические опоры с современным антикоррозийным покрытием, на которых будет размещаться более 800 светильников. Новые объекты оснастят энергосберегающей автоматической системой управления освещением, с помощью которой будет задаваться яркость ламп в зависимости от времени суток и, соответственно, контролироваться расход энергии.

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