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19.12.2019

Еще три ледовые переправы открыли в Иркутской области 18 декабря

Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 18 декабря открыли три ледовые переправы – на реке Витим в Бодайбо, на реке Лена в поселке Верхоленск Качугского района и на реке Чуна в деревне Кадарея Тайшетского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, все ледовые переправы подготовлены дорожными службами и имеют различные ограничения по грузоподъемности, скорости, дистанции и времени пользования. Только при соблюдении всех требований передвижение по льду является безопасным, подчеркивают спасатели.

В настоящее время в Иркутской области функционируют 12 ледовых переправ: три в Нижнеудинском районе, четыре – в Киренском, по одной в Шелеховском, Тулунском, Бодайбинском, Качугском и Тайшетском районах.

Всего в зимний период 2019-2020 года на территории региона планируется открытие и эксплуатация 51 ледовой переправы (16 областного и 35 местного значения) в 20 муниципальных образованиях.

КООРДИНАТЫ:

  • Сообщить о несанкционированной ледовой переправе или месте выезда на лед автомобилей необходимо по телефону доверия: 8 (3952) 399-999.

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