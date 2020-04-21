Этой весной в Иркутске планируют отремонтировать свыше 30 тысяч квадратных метров дорог

Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске весной будет отремонтировано более 30 тысяч квадратных метров дорог в рамках работ по ямочному ремонту. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как доложила вице-мэру города Руслану Болотову заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова, в рамках работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения запланирован ямочный ремонт картами до 25 кв. метров и картами протяженностью до 100 погонных метров. Специалисты составили перечень участков улиц, подлежащих ремонту по всем городским округам.

– Работы по ремонту большими картами ведутся с 15 апреля с запуском асфальтобетонного завода. На сегодня проведено фрезерование на улице Сухэ-Батора, укладка планируется в соответствии с графиком. Также ведутся работы по улицам Байкальская, Верхняя Набережная, Дальневосточная, – рассказала Марина Цыренова. – Кроме того, с начала апреля идут работы по ликвидации выбоин и дефектов на проезжей части методом струйно-инъекционных технологий с применением установок БЦМ. Ежедневно на территории города работает три-четыре таких установки.

Напомним, что в 2020 году на асфальтобетонном заводе Иркутска планируется произвести более 80 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, в том числе 10 тысяч тонн щебеночно-мастичного асфальтобетона. Он является новым типом асфальта, разработанным специально для местных условий, и позволяет увеличить срок службы дорожного покрытия, его устойчивость к перепаду температур и интенсивному потоку транспорта.