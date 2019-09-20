Евгений Липатов: Приангарье – в регионах-«середнячках» по проекту «Безопасные и качественные автодороги»

Иркутск, Ангарск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Работы по строительству и ремонту автодорог в Иркутске и Ангарске выполнены на 69-70%, это средний результат по стране. Об этом в ходе выезда 18 сентября сообщил замминистра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.

Заместитель министра осмотрел три объекта, где ведутся работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – улицу Баумана в Иркутске, а также отрезок трассы М-53 под Ангарском и улицу Декабристов в городе.

– Если говорить об Ангарске, то у них большая готовность по объектам. Выделено 440 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Один из объектов, на котором нужно усилить работы, – это улица Декабристов, – отметил Евгений Липатов. – Здесь следует обратить внимание на тротуары, чтобы движение пешеходов было комфортным и безопасным.

Второй из осмотренных объектов в Ангарском городском округе – отрезок трассы М-53 – фактически уже готов к приемке. Стоимость работ составила 161 млн рублей, было отремонтировано около 10 км дороги. По словам представителей муниципалитета, по этому объекту осталось только привести в порядок документацию.

В Иркутске сейчас проводится реконструкция улицы Баумана между 18-м и 21-м Советскими переулками протяженностью 1,9 км. Здесь работы рассчитаны на два года. В настоящее время идет укладка ливневой канализации, вынос водопровода, прочие подготовительные работы. Стоимость контракта составила более 230 млн рублей. В ходе выезда было озвучено, что подрядчик уже выполнил работ на 100 млн, однако оплачено ему было пока только 23 млн рублей за июнь-июль. Евгений Липатов подчеркнул, что «с оплатой работ затягивать нельзя».

К слову, по информации пресс-службы администрации Иркутска, сейчас в городе проходит приемка объектов на 15 участках дорог, где работы выполнены в полном объеме. В частности, ремонт уже завершен на улицах Аэрофлотская, Сергеева, Воронежская, Волжская, Жукова, Депутатская, Подаптечная, Ленская, Красногвардейская, Красноярская, Ширямова, а также на трех участках Ново-Ленинской объездной автомобильной дороги.

Между тем, Иркутскую область сейчас проверяют представители Росавтодора. Они ведут независимую проверку как проводимых работ, так и качества приемки и работы заказчика. С мая по сентябрь 2019 года специалисты ведомства совершили более 110 выездов, обследовав свыше 60 объектов. Взято около 40 проб асфальтобетона. Специалисты выявили около 200 нарушений, половина из которых уже устранена.

– Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» занимает большую часть финансирования дорожной отрасли – более 8 млрд рублей: 3 млрд 160 млн выделено из федерального бюджета, более 4 млрд – региональная часть, в пределах 1 млрд – местные бюджеты. На сегодняшний день готовность по асфальтобетону по области в районе 70%, ежедневно процент увеличивается, – подытожил Евгений Липатов.