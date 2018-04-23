Федеральные дороги Иркутской области сделали безопаснее

Иркутская область, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - На федеральных трассах Иркутской области реконструировали 21 участок концентрации ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».

В прошлом году на федеральных автомобильных дорогах Р-255 «Сибирь» и А-331 «Вилюй» в Иркутской области дорожники проложили 23 км линий искусственного электроосвещения, в том числе на участках дорог, проходящих в черте Нижнеудинска, поселка Ухтуй Зиминского района и ангарской деревни Шароны.

Для обеспечения безопасности пешеходов установлены пять светофоров. На семи «зебрах» дорожные знаки «Пешеходный переход» смонтированы на Г-образных опорах над проезжей частью, что позволяет заблаговременно предупредить водителей о приближении к ним, отмечают дорожники.

На автодороге А-331 «Вилюй» в Братском районе комплексно обустроены пешеходные переходы на трех перекрестках с дублированием светофоров над проезжей частью и установкой недостающего осевого барьерного ограждения.

Также в общей сложности установлено более 40 км металлического ограждения и свыше 200 новых дорожных знаков.

В 2018 году Упрдор «Прибайкалье» намерено продолжить эту работу. На автодорогах Р-255 «Сибирь» и А-331 «Вилюй» планируется ввести в эксплуатацию более 20 км линий искусственного электроосвещения, в том числе в деревне Булюшкина, селе Гуран и поселке Целинные земли Тулунского района, селе Кимильтей Зиминского района, селе Тэмь Братского района, а также на участке в черте Братска.

Дорожники планируют установить 30 км металлического барьерного ограждения, на 15 пешеходных переходах соответствующие дорожные знаки продублируют над проезжей частью, а на потенциально аварийно-опасном участке (98-й км) автодороги Р-258 «Байкал» будет установлен светофор.