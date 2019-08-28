ГИБДД фиксирует в Иркутской области снижение на 40% количества нарушений в местах, где есть камеры

Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на участках автомобильных дорог, оснащенных автоматическими комплексами фото-видеофиксации, количество нарушений ПДД в 2018 году снизилось на 40%. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Сотрудники Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГУ МВД России по Иркутской области регулярно ведут мониторинг и топографический анализ, выявляя очаги аварийности, где при помощи внедрения комплексов возможно улучшить дорожную ситуацию.

Один из таких выявлен в ангарском посёлке Шароны в районе отворотов с федеральной трассы на Мегет и Стеклянку. За последние полтора года в этом месте зарегистрировано 13 ДТП, в которых пострадали девять человек, при этом абсолютное большинство столкновений и наездов на препятствия происходили при превышении водителями скоростного режима.

Всего в 2019 году в регионе начали функционировать 10 комплексов «Скат»: шесть – на автодороге Р-258 «Байкал» в районе населённых пунктов Култук, Слюдянка, Утулик, Солзан, Мурино, Новоснежная Слюдянского района и четыре на автодороге «Сибирь» в Усольском, Зиминском, Тулунском районах, а также в Ангарском городском округе в районе посёлка Шароны. Эти комплексы могут выявлять нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу и обочину. Их введение в эксплуатацию позволяет рассчитывать на постепенное снижение количества дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями в этих зонах.

В Иркутской области на настоящий момент установлены 121 комплекс фото-видеофиксации. Из них на постоянной основе функционирует 61, ещё 60 смонтированы и готовы к запуску – планируется, что в ближайшее время они будут контролировать 17 перекрестков, восемь пешеходных переходов, учитывать соблюдение скоростного режима на 25 участках и определять среднюю скорость ещё на 10 отрезках автодорог и мостов.

Ознакомиться с расположением автоматических комплексов фото-видеофиксации можно при помощи специального онлайн-сервиса на официальном сайте ГИБДД .