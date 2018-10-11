Имя для иркутского аэропорта предлагают выбрать местным жителям

Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В России 11 октября стартовал проект «Великие имена России». Он предполагает, что 45 авиаузлов страны вдобавок к официальному названию получат имена известных соотечественников. От Приангарья в этом участвует «Международный аэропорт Иркутск».

Как сообщается на сайте проекта , первые 10 дней после начала, с 11 по 21 октября, по результатам публичных обсуждений в каждом регионе формируется первичный список имен-претендентов для названия местного аэропорта. С 22 по 28 октября пройдет формирование лонг-листов конкурса. Жители городов-участников могут выбрать один аэропорт из списка и предложить для него свой вариант имени (на сайте). До 7 ноября 2018 года в ходе социологических опросов будут определены шорт-листы – тройки лидеров имен-претендентов для каждого аэропорта.

Финальное голосование будет идти до 30 ноября этого года. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Сделать это можно будет как на сайте проекта, так и в социальных сетях, через смс-сообщение, путем заполнения анкеты в СМИ и на борту самолета, на постах «Волонтеров Победы», расположенных в аэропортах и ж/д вокзалах.

СПРАВКА:

Проект, получивший название «Великие имена России» – общественная инициатива, с которой выступили Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ как со-организатор проекта будет координировать всю работу.