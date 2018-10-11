|Транспорт
|12.10.2018
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Имя для иркутского аэропорта предлагают выбрать местным жителям
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Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В России 11 октября стартовал проект «Великие имена России». Он предполагает, что 45 авиаузлов страны вдобавок к официальному названию получат имена известных соотечественников. От Приангарья в этом участвует «Международный аэропорт Иркутск».
Как сообщается на
Финальное голосование будет идти до 30 ноября этого года. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Сделать это можно будет как на сайте проекта, так и в социальных сетях, через смс-сообщение, путем заполнения анкеты в СМИ и на борту самолета, на постах «Волонтеров Победы», расположенных в аэропортах и ж/д вокзалах.
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