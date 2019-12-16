Интерактивную карту объектов дорожного сервиса запустили на сайте Упрдор «Прибайкалье»

Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Интерактивную карту объектов дорожного сервиса создали на сайте ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

На карте представлены АЗС, станции технического обслуживания, кафе, магазины, гостиницы и комплексы дорожного сервиса, сообщает пресс-служба организации. Всего отмечено около 170 объектов, расположенных на территории федеральных дорог Иркутской области, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Прибайкалье» (А-331 «Вилюй», Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал»).

На сайте учреждения карта располагается по адресу: https://irkroad.ru/situatsiya-na-dorogakh/karta-dorozhnykh-ob-ektov.html в разделе «Ситуация на дорогах».

Ресурс разработан на базе Яндекс.карты. Сейчас он функционирует в тестовом режиме, обновляется его наполнение. При планировании маршрутов карта позволит ознакомиться с информацией об объектах: на каком участке автодорог, рядом с какими населенными пунктами они расположены, режим работы пунктов, сведения о владельцах, контактные данные. Каждый объект сопровождается фотографией.

Размещение подробной информации кроме функции информирования пользователей автомобильных дорог способствует и приведению объектов дорожного сервиса к нормативному состоянию. Задача федеральных дорожников – создать безопасный и качественный придорожный сервис, обеспечить его культуру. Специалисты ФКУ Упрдор «Прибайкалье» отслеживают, насколько точно собственниками исполняются технические требования и условия содержания объектов: устроены ли переходно-скоростные полосы, заасфальтированы примыкания к основной дороге, оформлена ли дорожно-знаковая информация, имеется освещение, площадки для стоянки транспорта и отдыха водителей. В соответствии с установленными требованиями выполнены и проекты начатых в этом году объектов строительства на федеральных дорогах Иркутской области: обходы Усолья-Сибирского и Тельмы, населенных пунктов Тулюшка и Трактовая. Среди существующих объектов придорожного сервиса в конкурсах на звание лучших неоднократно побеждали представители Нижнеудинского, Зиминского, Шелеховского районов.

Есть и отрицательные примеры, когда представители бизнеса не желают подчиняться требованиям закона. Согласно ФЗ № 257 ведется работа по присоединению объектов дорожного сервиса к федеральной автомобильной сети. На сегодняшний день из 172 объектов размещение восемнадцати не согласовано с управлением автомобильной дороги Иркутск-Красноярск ФДА. В частности, собственнику объекта, расположенного в Черемховском районе Приангарья, еще в 2017 году было направлено решение суда ликвидировать незаконный съезд с федеральной трассы к придорожному комплексу. Однако собственник препятствует исполнению этого решения.

Планомерная работа по легализации придорожных комплексов продолжается. Всего в 2019 году было заключено около 80 соответствующих договоров.