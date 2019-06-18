Иркутск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - «ИрАэро» планирует открыть прямой рейс из Симферополя в Иркутск в 2020 году. Переговоры прошли 15 июня в Международном аэропорту Симферополя.

Участники встречи подписали меморандум об открытии в 2020 году прямого авиасообщения между Иркутском и Симферополем. Ранее рейсов по этому направлению не было.

– Авиакомпания «ИрАэро» очень благодарна содействию руководства аэропорта «Симферополь» и правительству Республики Крым за предоставление максимально комфортных слотов прилета и вылета в Симферополь. Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что при планировании маршрутной сети следующего сезона, мы будем рассматривать не только региональные направления, но и дальнемагистральные, на комфортабельных самолётах Боинг 777, причём не только в Иркутск, – отметил заместитель генерального директора авиакомпании «ИрАэро» Сергей Крупнов.