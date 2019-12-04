«ИрАэро» вернет лизингодателю все Boeing 777 из-за низкой загрузки

Иркутск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «ИрАэро» временно откажется от эксплуатации широкофюзеляжных самолетов Boeing 777-200. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на перевозчика. – Мы хотим взять паузу в пользовании широкофюзеляжной дальнемагистральной техникой. Один из трех Boeing мы уже вернули лизингодателю, остальные вернутся по мере выполнения возложенных на них задач, – сказал собеседник агентства. Благодаря использованию этих самолетов авиакомпании удалось нарастить объем пассажироперевозок в 2019 году, но продолжать эксплуатацию такой техники в низкий сезон нерационально. – Наши китайские партнеры пока не в состоянии гарантировать полную загрузку. Именно поэтому мы берем эту паузу, – сказал представитель «ИрАэро», добавив, что в следующем году перевозчик намерен подобрать «оптимальный вариант, с которым компания вернется к эксплуатации широкофюзеляжной техники». – Брать что-то новое в лизинг в ближайших планах нет, имеющейся техники достаточно для выполнения всех текущих задач, – сказал он. В компании также отметили, что у «ИрАэро» возникли финансовые трудности из-за несвоевременных выплат со стороны контрагентов по договорам и уже выполненным работам. – Речь идет о десятках и сотнях миллионов рублей. В течение ближайшего времени мы рассчитываем получить данные средства, – сказал представитель «ИрАэро», подчеркнув при этом, что финансовое состояние компании сейчас оценивается менеджментом как стабильное. Три Boeing 777-200 «ИрАэро» взяла в операционный лизинг в 2018 году, ранее эти самолеты эксплуатировала ушедшая с рынка «ВИМ-Авиа». На них «ИрАэро» сезонно летала из Москвы во Владивосток. С 15 ноября этот регулярный рейс был закрыт из-за низкой загрузки. В 2019 году «ИрАэро» использовала Boeing для чартерных перевозок из Москвы в Анталью, Тунис, Барселону. В китайской чартерной программе «ИрАэро» на этот год было заявлено семь городов КНР (из Москвы). По официальным данным перевозчика, пассажиропоток по этому направлению составил 190 тысяч человек, то есть примерно четверть от общего потока «ИрАэро» за текущий год. Сообщалось также, что в прошлом году авиакомпания использовала Boeing 777 для чартерной программы из городов РФ на китайский курорт Хайнань, но в конце 2018 года туроператор «Жемчужная река» задолжал перевозчику более 2,3 млн долларов, и полеты были остановлены. В результате, как сообщал гендиректор «ИрАэро» Юрий Лапин в интервью «Интерфаксу», «самолеты простояли на земле, в Домодедово, два-три месяца». «ИрАэро» базируется в Иркутске, в парке перевозчика девять SSJ-100, Boeing 777-200, а также канадские CRJ-200, российские Ан-24 и Ан-26. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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