«Иркутскавтодору» требуется около 500 миллионов рублей на обновление автопарка

Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - МУП «Иркутскавтодор» требуется обновление автопарка. На это надо около 500 млн рублей, в год – около 100 млн рублей. Об этом 27 ноября на депутатских слушаниях завил руководитель предприятия Михаил Чайковский. По его словам, предприятие от выигранных контрактов на ремонт дорог и благоустройство дворов и общественных пространств не получает достаточной прибыли. При этом за 2019 год МУП направил в бюджет больше 240 млн рублей налогов. Между тем, со стороны депутатов возникли многочисленные претензии к работе «Иркутскавтодора». В частности, народные избранники упрекнули предприятие в срыве сроков как дорожных работ, так и благоустройства. Некоторые из них остались недовольны, что часть работ предприятие провело за счёт спонсоров. Так, в предместье Радищева был заасфальтирован небольшой участок дороги по улице Алмазная. Это возмутило депутата Юрия Коренева. – К нам обратилась инициативная группа жителей, которые пожалели 92-летнего ветерана. Дедушка по грязи не может ходить. Там был спонсор, мы заключили договор и сделали это, – рассказал Михаил Чайковский. С другой стороны, депутат Андрей Лабыгин сказал, что к работе предприятия у него замечаний не возникло. На его округе «Иркутскавтодор» справился с поставленными задачами. По мнению народного избранника, поддерживать предприятия, в том числе, в стремлении обновить технику необходимо. – Если мы сейчас разгоним его, то случись наводнение или снегопад, кто выйдет на работу? Мы, что с вами, по колено в снегу будем сидеть? – сказал он. От депутатов поступило ряд предложений по работе «Иркутсавтодора», которые, не смотря на затянувшееся обсуждение и критику в адрес предприятия, их коллегами поддержаны не были. Например, не согласились народные избранники с тем, чтобы признать работу организации неэффективной, как того желал Юрий Коренев. Евгений Стекачёв посчитал, что к проверке формирования лотов, которые выставляются на торги, нужно привлечь ФАС. Инициатива также не была поддержана, как и предложение Александра Квасова рекомендовать мэру расторгнуть трудовой договор с Михаилом Чайковским, а также не допускать «Иркутскавтодор» к контрактам по проекту формирования комфортной городской среды. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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