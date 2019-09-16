Иркутский МС-21 перелетел из Жуковского в Стамбул

Иркутск, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Корпорация «Иркут» впервые представляет пассажирский самолёт нового поколения МС-21-300 на зарубежной выставке. Лайнер прилетел на фестиваль авиации, космоса и технологий «TEKNOFEST 2019», который проводится в Стамбуле с 17 по 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В ходе перелёта с аэродрома Жуковского (Московская область) в аэропорт Стамбула самолёт МС-21-300 преодолел свыше 2,4 тысяч км за 3,5 часа. Самолёт пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова и Олега Мутовина.

– Перелёт прошёл в штатном режиме. Машина и её системы хорошо показали себя в полете. Часть нашего маршрута впервые проходила над морем, – сказал Василий Севастьянов.

Самолёт МС-21-300, представляемый на выставке в Стамбуле, оборудован двухклассным пассажирским салоном. Он примет участие в летной программе и будет открыт для посещения специалистами и потенциальными заказчиками.

– В ходе выставки мы планируем провести презентацию самолета и продемонстрировать его конкурентные преимущества потенциальным заказчикам, – говорит генеральный директор ПАО «Корпорация «Иркут» Равиль Хакимов.

Премьерный показ самолёта МС-21-300 в России состоялся в августе этого года на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Лайнер 27 августа 2019 года посетили президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.