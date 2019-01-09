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09.01.2019

Иркутяне смогут протестировать «невозвратные» билеты от РЖД

Иркутская область, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - РЖД с 20 января запускает продажу «невозвратных» билетов. Сначала они будут тестироваться на нескольких пилотных маршрутах, а впоследствии распространены на другие поезда, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Тариф будет действовать для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте). Стоимость поездки по «невозвратному» билету будет ниже, чем по «возвратному».

– Введение «невозвратных» билетов позволит сэкономить от 5 до 20% от цены билета. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки, – рассказали в ВСЖД.

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