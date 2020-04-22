Испытания иркутского лайнера МС-21 возобновились после короткого перерыва из-за коронавируса

Московская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На базе ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском возобновились регулярные полёты самолёта МС-21-300 иркутской сборки в рамках программы летных испытаний. Ранее был объявлен перерыв, связанный с выполнением рекомендаций органов власти и профильных служб в связи с противодействием COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.

Сейчас лайнер проходит программу сертификационных испытаний по российским и европейским нормам.

– Корпорация «Иркут» (в составе ОАК Госкорпорации Ростех) и участники кооперации прилагают усилия для минимизации влияния эпидемиологической обстановки на ход реализации программы. Благодаря развитой информационной инфраструктуре организована дистанционная работа ключевых конструкторских подразделений. Действует график выхода на работу служб, которые отвечают за выполнение ключевых задач, в частности, обеспечение программы испытаний, – говорятся в сообщении.

В ОАК отмечают, что с начала 2020 года интенсивность испытательных полётов постепенно нарастала. В программе летных испытаний принимает участие четыре самолёта. Для получения российского сертификата и начала поставок самолётов требуется около 650 полётов. Всего на текущий момент выполнено более 300 полётов. Применяемое испытательное оборудование позволяет регистрировать в полете до 40 тысяч параметров. Это существенно больше, чем регистрировалось системами предыдущего поколения.

Две машины оснащены пассажирскими салонами. Один – в двухклассной компоновке вместимостью 163 кресла. Другой – салоном в сверхплотной компоновке, рассчитанной на 211 мест. Самолёт выполнил полеты на высотах и скоростях, которые характерны для эксплуатационных режимов. В ЦАГИ проходят наземные прочностные испытания двух планеров лайнера. Основной объём статических испытаний выполнен. Ведутся ресурсные испытания.

Каждый последующий самолёт дорабатывался с учётом результатов испытаний предыдущих машин. В конструкцию самолёта внесены необходимые изменения. Усовершенствован ряд самолётных систем.

СПРАВКА:

МС-21 – среднемагистральный самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Первый полет провели 28 мая 2017 года. Сейчас машину испытывают, в 2020 году планируется сертификация в России, затем в Европе. Пакет твердых заказов на самолет МС-21 составляет 175 машин. Планируется, что заказчикам первые самолеты начнут поступать во второй половине 2021 года.