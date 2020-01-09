Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Из Иркутска на Ольхон с января 2020 года начали летать самолеты авиакомпании «СиЛА». По данным на 10 января состоялось уже четыре рейса. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Иркутск.

Полеты осуществляются трижды в неделю – по понедельникам, пятницам и воскресениям. Вылет из Иркутска в 08:00, в обратном направлении в 16:30. Время в пути составляет всего один час.

По маршруту летает Ан-28, он вмещает до 17 пассажиров. Стоимость билета – пять тысяч рублей в одну сторону, туда и обратно – девять тысяч рублей.

Всего с начала января «СиЛА» перевезла уже больше 50 пассажиров.