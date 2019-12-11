Из Иркутска в Читу и Красноярск в канун новогодних праздников будут ходить дополнительные поезда

Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В связи с повышенным спросом пассажиров на железнодорожные перевозки между Читой, Иркутском и Красноярском, будут назначены дополнительные разовые поезда №№ 519/520 Чита – Иркутск – Чита и №№ 205/206 Красноярск – Иркутск – Красноярск. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Так, поезд № 519 Чита – Иркутск отправится со станции Чита 27 декабря 2019 года в 17:26, прибудет на станцию Иркутск – Пассажирский 28 декабря 2019 года в 11:41.

Поезд № 520 Иркутск – Чита отправится со станции Иркутск – Пассажирский 28 декабря 2019 года в 18:00, прибудет на стацию Чита 29 декабря 2019 года в 16:30.

Дополнительный поезд № 206 Красноярск – Иркутск отправится со станции Красноярск 29 декабря 2019 года в 18:02, прибудет на станцию Иркутск – Пассажирский 30 декабря 2019 года в 13:31.

Поезд № 205 Иркутск – Красноярск отправится со станции Иркутск – Пассажирский 30 декабря 2019 года в 21:20, прибудет на станцию Красноярск 31 декабря 2019 года в 15:20.

Билеты на поезда можно приобрести в любой железнодорожной кассе, в терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО «РЖД» и через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам».