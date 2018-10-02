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03.10.2018

Из Иркутска в Камрань с 28 ноября запустят прямой авиарейс

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Из Иркутска с 28 ноября 2018 года начнут летать самолёты во вьетнамскую Камрань. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика «S7 Airlines».

Полеты из аэропорта Иркутска будут выполняться по средам и субботам. Самолёт вылетает из Иркутска в 21:10 и приземляется в аэропорту Камрани в 03:15 по местному времени.

В обратном направлении самолёт будет вылетать по четвергам и воскресеньям в 04:30 и прибывать в аэропорт Иркутска в 12:20. Авиабилеты на новый рейс уже в продаже.

Рейсы во Вьетнам будут выполняться на самых современных лайнерах S7 Airlines – Airbus A320neo и Boeing 737 MAX, который поступит в парк этой осенью. Их отличают увеличенная дальность полета, экономичность и экологичность.

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