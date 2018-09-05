Из отдалённых районов Братска в день выборов запустят бесплатные автобусы

Братск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), – Семь бесплатных автобусных маршрутов будут организованы 9 сентября, в день выборов депутатов Законодательного собрания Иркутской области, для жителей отдаленных районов Братска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Решение об организации бесплатных маршрутов принято для содействия в реализации избирательных прав граждан, проживающих в отдалённых от избирательных центров местах, пояснили в комитете промышленности и транспорта.

Бесплатная перевозка граждан будет осуществляться по следующим маршрутам:

ж/р Порожский: кольцевое движение по улицам Нагорная – 50 лет Октября. Время работы: с 11.00 часов до 19.00 часов.

ж/р Чекановский: движение от ж/р Стениха и от ст. Моргудон до избирательного участка по адресу: г. Братск, улица Снежная, 39, здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени М.И. Баркова». Время работы: с 13.00 часов до 17.00 часов.

ж/р Центральный: кольцевое движение по улицам Верхняя – Мичурина – Баркова – Янгеля – Рябикова – Жуковского – Янгеля – Дружбы – Ровесников – Верхняя. Время работы: с 10.00 часов до 20.00 часов.

ж/р Падун: Южный Падун – избирательный участок: ул. Пролетарская, 50, здание МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 17». Время работы: с 10.00 часов до 18.00 часов.

ж/р Гидростроитель: ул. Гидромонтажная, 42 – избирательный участок: ул. Горького, 1А, здание МБОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи «Гармония». Время работы: с 10.00 часов до 17.00 часов.

ж/р Заярский: ул. Коршуновская – избирательный участок: ул. Спортивная, 1А, здание МБОУДОД «Детская школа искусств № 4». Время работы: с 10.00 часов до 17.00 часов.

ж/р Бикей (спортплощадка) – отдел по работе с населением (ул. Профсоюзная,1) – школа №29: с 10.00 до 17.00 часов

Весь остальной общественный транспорт города будет работать в штатном режиме, говорят в администрации Братска.