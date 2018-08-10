Из Улан-Удэ в Иркутск и Усть-Кут запустили субсидируемые авиарейсы

Иркутск, Улан-Удэ, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Росавиация утвердила два субсидируемых маршрута из Улан-Удэ в Иркутск и Усть-Кут, сообщает пресс-служба Минтранса Бурятии.

Авиарейсы Улан-Удэ-Иркутск будут совершаться 10 раз в неделю, а из столицы Бурятии в Усть-Кут – три раза. Благодаря субсидированию стоимость билетов на авиарейсы из Улан-Удэ до Иркутска составит от 1 тысячи 314 до 2 тысяч 258 рублей.

Рейсы Улан-Удэ-Иркутск с апреля 2018 года выполянет сибирский филиал «Сириус-Аэро», которой является дочерним предприятием «Руслайна».

Как сообщается на сайте Росавиации, из Иркутска субсидируемые авиарейсы также выполняются в Кодинск, Красный Чикой, Нерюнгри, Нижнеангарск, Олёкминск, Полярный и Таксимо.

Правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться россияне:

в возрасте до 23 лет;

женщины в возрасте свыше 55 лет;

мужчины в возрасте свыше 60 лет;

инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства второй или третьей группы.