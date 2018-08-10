ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Транспорт
10.08.2018

Из Улан-Удэ в Иркутск и Усть-Кут запустили субсидируемые авиарейсы

Иркутск, Улан-Удэ, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Росавиация утвердила два субсидируемых маршрута из Улан-Удэ в Иркутск и Усть-Кут, сообщает пресс-служба Минтранса Бурятии.

Авиарейсы Улан-Удэ-Иркутск будут совершаться 10 раз в неделю, а из столицы Бурятии в Усть-Кут – три раза.  Благодаря субсидированию стоимость билетов на авиарейсы из Улан-Удэ до Иркутска составит от 1 тысячи 314 до 2 тысяч 258 рублей.

Рейсы Улан-Удэ-Иркутск с апреля 2018 года выполянет сибирский филиал «Сириус-Аэро», которой является дочерним предприятием «Руслайна».

Как сообщается на сайте Росавиации, из Иркутска субсидируемые авиарейсы также выполняются в Кодинск, Красный Чикой, Нерюнгри, Нижнеангарск, Олёкминск, Полярный и Таксимо.

Правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться россияне:

  • в возрасте до 23 лет;
  • женщины в возрасте свыше 55 лет;
  • мужчины в возрасте свыше 60 лет;
  • инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства второй или третьей группы.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске