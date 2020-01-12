К 13 января в Иркутской области открыты 32 ледовые переправы

Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 12 января открыли две переправы. Всего на сегодняшний день в регионе действуют 32 ледовые дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Так, в Киренском районе через реку Киренга прошла освидетельствование ледовая переправа на участке «Киренск-Гарь» с ограничением грузоподъемности до 20 тонн. Неподалеку от поселка Соляная Тайшетского района открыта технологическая ледовая переправа через реку Бирюса для нужд местного лесхоза.

Временно закрыта ледовая переправа через реку Иркут сообщением «Моты-Шаманка» в Шелеховском районе из-за образования наледи и возможного разрушения ледового покрова. Пользоваться ею категорически запрещено, подчеркивают государственные инспекторы по маломерным судам.

КООРДИНАТЫ:

О несанкционированных выездах автомобилей на лед необходимо сообщить в местную администрацию или на телефон доверия в Главном управлении МЧС по Иркутской области: 8 (3952) 399-999.