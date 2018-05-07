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Транспорт
08.05.2018

Ко Дню Победы в Иркутске ограничат движение транспорта

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, движение транспорта 9 мая будет ограничено.

Как сообщает пресс-служба мэрии, проезд закроют:

  • по улице Декабрьских Событий с 8:00 до 12:00, с 12:00 до 23:00  - на участке от ул. Карла Маркса до ул. Нижняя Набережная.
  • по улице Желябова и вокруг сквера Кирова с 8:00 до 23:00
  • по улице Карла Маркса и на перекрестке улиц Советской и Депутатской с 8:00 до 12:00.

Общественный транспорт в этот день будет работать до 24:00. Полную схему организации движения автобусов, трамваев и троллейбусов в Иркутске 9 мая можно посмотреть на сайте администрации Иркутска.

Не будут ходить автобусы №50, 60, 87, 88, 95, трамваи №2 и 4.

Возле мест проведения массовых мероприятий с 21.00 будут организованы дополнительные пункты отправления городского пассажирского транспорта. Для маршрутов №3, 6, 7К, 23, 28Р, 30, 33, 38, 65 – правая сторона ул. Сурикова от ул. Ленина в сторону Глазковского моста. Пункт отправления для маршрутов №4К, 27, 32, 56 – правая сторона ул. Нижняя Набережная от ул. Декабрьских Событий в сторону остановки «Фортуна». Для маршрутов №12, 20, 83 – правая сторона ул. Российской от ул. Марата до ул. Ленина.

Кроме того, полиция доводит до сведения населения, что 9 мая в целях антитеррористической безопасности и для снижения травмоопасности на массовые мероприятия не будут допускаться люди на велосипедах, самокатах, гироскутерах, гиробордах и сегвеях.

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