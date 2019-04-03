Концепцию транспортного развития Иркутска надеются принять до июня

Иркутск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В думе Иркутска рассчитывают до июня утвердить комплексную схему организации транспортного обслуживания населения, над которой сейчас работает мэрия. Об этом 3 апреля на пресс-конференции рассказал председатель думы Евгений Стекачёв.

Он отметил, что сейчас документ уже практически на выходе.

– У нас есть сложнейшие очаги, на которые мы просто не можем не обратить внимание. Это развязка Академгородка, Южный обход через Синюшину гору вокруг Свердловского района, проблемы с подземными переходами. Это глобальные вещи. У нас любая проблема, даже самая маленькая, сводится к тому, что нужна концепция, – прокомментировал Евгений Стекачёв.

Он добавил также, что после утверждения концепции начнётся работа по её внедрению, но предупредил, что все проблемы решить в один день невозможно, потому предстоит долгий процесс.

– К сожалению, город у нас с точки зрения транспортной инфраструктуры не совсем удобен, особенно его центр. Тут нет чьей-либо вины, – говорит председатель думы Иркутска.

Как подчеркнул заместитель председателя Виталий Матвийчук, некоторые планы уже обсуждались. Например, вопрос по троллейбусному сообщению центра города с Ленинским округом.

– В принципе, этот вопрос решаем, если запустить троллейбусы и сделать выделенную полосу. Тогда жителям не надо стоять в пробках, сел на троллейбус и быстро по выделенной полосе доехал до центра, – комментирует он. – Другая проблема – развязка на улице Маяковского. Сейчас там по 200 автобусов стоит. Мы сейчас решаем вопрос, как «развернуть» улицу Джамбула, чтобы не было пробки и автобусы делали круг.

Напомним, в прошлом году в структуре думы Иркутска появилась отдельная комиссия по транспорту из-за обилия проблем в этой сфере.

– Проблемы транспорта у нас с каждым годом всё актуальнее и актуальнее, потому была создана дополнительная комиссия. Её возглавил депутат Алексей Савельев. Сейчас она набирает обороты, по 10-15 вопросов каждый месяц на неё выносят, – сказал Евгений Стекачёв.

Напомним также, что комплексную схему организации транспортного обслуживания населения для Иркутска разработал Санкт-Петербургское АО «Институт «Стройпроект». Документ создавали в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» и учитывает все виды транспорта.