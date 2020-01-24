Между Иркутском и Симферополем с 25 апреля возобновятся прямые рейсы

Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Прямые авиарейсы между Симферополем и Иркутском запустят с 25 апреля. Авиасообщение между столицами Республики Крым и Иркутской области откроется впервые с 2017 года, сообщает пресс-служба аэропорта Симферополя.

Рейсы запустит авиакомпания S7 Airlines. Весной они будут выполняться раз в неделю по субботам, в июне частота увеличится за счет запуска еще одного рейса в понедельник.

Прямое авиасообщение между Симферополем и Иркутском продлится до 24 октября 2020 года. Перелеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo.

Билеты, в том числе по субсидированным тарифам, уже поступили в продажу. Право на льготные билеты имеют жители Российской Федерации в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет, а также члены многодетных семей. Спецтарифы доступны инвалидам первой группы любого возраста, инвалидам с детства 2 и 3 группы и их сопровождающим.